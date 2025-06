Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Diebstahl eines E-Scooters

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Sonntag (01.06.) ist die Polizei in die Innenstadt gerufen worden, wo ein Anzeigenerstatter in der Straße "Im Brückerfeld" auf die Polizisten wartete. Nach Angaben des Geschädigten hatten Unbekannte in einem Tatzeitraum von 15:15 Uhr bis 16:40 Uhr seinen E-Scooter entwendet.

Das Elektrokleinstfahrzeug war in diesem Zeitraum mit einem Schloss an einem Verkehrszeichenmast am Rande eines Parkplatzes im innerstädtischen Bereich abgestellt. Zurück blieb nur noch das durchtrennte Schloss. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen aufgenommen.

Der entwendete E-Scooter vom Typ Elite X, der einen Wert im unteren vierstelligen Bereich haben soll, wurde im Fahndungssystem der Polizei gespeichert. Wer Hinweise zu diesem Diebstahl oder zum Verbleib des E-Scooters geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell