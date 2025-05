Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Festgenommener Brandstifter muss in Untersuchungshaft

Bad Kreuznach (ots)

Seit November 2024 ereigneten sich im Bad Kreuznacher Stadtteil Bad Münster am Stein Ebernburg auffällig viele kleinere aber auch 2 größere Brandstiftungen. Schwerpunkt der Brandstiftungen war die Schloßgartenstraße 2 und die dortige Umgebung. In mehreren Fällen waren Mülltonnen und Holzstapel betroffen, aber auch ein Pkw und ein Kellerverschlag fiel den Bränden zum Opfer. Am 08.05.2025 wurde nach intensiven Ermittlungen ein 18 jähriger Tatverdächtiger aus dem betroffenen Stadtteil festgenommen. Durch das Amtsgericht Bad Kreuznach wurde er in Untersuchungshaft genommen.

