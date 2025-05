Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Hüffelsheim (ots)

Am Montag, 12.05.2025, gegen 15.05 Uhr befährt eine 44-jährige PKW-Fahrerin die L 236 aus Richtung Hüffelsheim in Fahrtrichtung Rüdesheim. In Höhe der Zufahrt zum dortigen Mitfahrerparkplatz biegt eine entgegenkommende 39-jährige PKW-Fahrerin trotz des Gegenverkehrs ab. Bei dem Zusammenstoß werden die beiden unfallbeteiligten PKW-Fahrerinnen leichtverletzt. Es entsteht ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 14.000,-EUR.

