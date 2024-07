Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto abgebrannt: Polizei geht von Brandstiftung aus; Rauchentwicklung auf Balkon: Mehrere Personen medizinisch versorgt; Achtung! Einbrecher unterwegs und mehr

1. Auto abgebrannt: Polizei geht von Brandstiftung aus - Obertshausen/Bundesstraße 448

(fg) Ein an der Bundesstraße 448 abgestellter Alfa Romeo mit polnischer Zulassung stand am frühen Mittwochmorgen, gegen 0.45 Uhr, in Vollbrand, ehe er von der Feuerwehr abgelöscht wurde; die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen stand das silberne Auto, es soll sich um einen Schrottwagen gehandelt haben, schon länger auf einem Schotterplatz an der Bundesstraße 448 kurz nach dem Tannenmühlkreisel in Richtung Obertshausen. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

2. Nach Unfall in der Waldstraße: Polizei sucht bestimmten Zeugen - Offenbach

(fg) Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag in der Waldstraße, bei der eine 34 Jahre alte Radfahrerin leichte Verletzungen davontrug, sucht die Polizei einen unabhängigen Zeugen. Gegen 16.15 Uhr fuhr ein 34-Jähriger vom Parkplatz des Penny-Marktes auf die Waldstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der 34-Jährigen, die mit ihrem Mountainbike auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Es kam zur Kollision mit der Fahrzeugfront des Autos, in dessen Folge die Radlerin stürzte. Im Anschluss fuhr die Frankfurterin zunächst davon; der Unfallbeteiligte sowie eine Streife konnten sie letztlich stellen. Da die beiden Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machen, wird ein bestimmter Zeuge gesucht, der das Unfallgeschehen beobachtet haben soll. Dieser sowie weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098 510-0 auf der Wache des Polizeireviers.

3. Rauchentwicklung auf Balkon: Mehrere Personen medizinisch versorgt - Egelsbach

(lei) Alarm für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochmittag: Wegen einer zunächst unklaren Rauchentwicklung wurden die Rettungskräfte gegen 12.15 Uhr zu einem Wohnhaus in der Rheinstraße (40er Hausnummern) gerufen. Vor Ort stellten die Helfer fest, dass dichte Rauchschwaden aus dem von mehreren Personen bewohnten Gebäude drang. Zunächst kamen drei Personen selbstständig aus dem Haus heraus. Schreckmoment für die Kräfte: Sie äußerten, dass sich offenbar noch weitere Menschen im Inneren aufhalten - kurz darauf jedoch die Entwarnung: Alle Bewohner hatten sich zwischenzeitlich ins Freie retten können. Sie wurden durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch durchgecheckt. Da bei zwei Personen nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie eine Rauchgasintoxikation erlitten, wurden sie vorsorglich zur weiteren Abklärung in eine Klinik gebracht. Nach ersten Erkenntnissen konnte die Rauchquelle auf einem Balkon des Hauses lokalisiert werden. Dort hatte vermutlich eine klimmende Zigarettenkippe Unrat und andere Gegenstände angekokelt und in der Folge den Qualm hervorgerufen. Ob und in welcher Höhe Sachschaden entstanden ist, steht aktuell noch nicht fest.

4. Achtung! Einbrecher unterwegs - Seligenstadt

Das Einbruchkommissariat K 21 in Offenbach überprüft einen möglichen Tatzusammenhang zwischen mehreren Taten, die sich zwischen Montag und Dienstag im Stadtgebiet ereignet haben. Bei der ersten Tat verschafften sich die Unbekannten zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag 8 Uhr, Zutritt in das Schwimmbad an der Anschrift "Am Schwimmbad" und hebelten dann die Tür zum Kassenraum, einem Büroraum sowie dem Kiosk auf. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von schätzungsweise 1.500 Euro. Scheinbar waren die Langfinger Eisliebhaber, denn sie nahmen neben dem aufgefundenen Bargeld auch Eis mit auf ihre Flucht. Unweit des Schwimmbades versuchten die Ganoven zwischen Montagabend 17 Uhr und Dienstagmorgen 7 Uhr, einen Baustellencontainer in der gleichen Straße aufzuhebeln, scheiterten jedoch und verursachten dabei einen Sachschaden von circa 20 Euro. Ein Sachschaden von etwa 250 Euro wurden bei einer weiteren Tat verursacht, welche sich auf einem Baustellengelände in der Maximilian-Fratscher-Straße (einstellige Hausnummern) ereignete. Dort hatten die bis dato Unbekannten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen Bauzaun durchtrennt, um zu dem Baustellengelände zu kommen. Ersten Erkenntnissen nach begaben sie sich dann zu einem Baucontainer, den sie gewaltsam öffneten und durchsuchten. Mit zwei erbeuteten Stromkabeln flüchteten sie schließlich in unbekannte Richtung.

