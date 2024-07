Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche: Kupferdiebe unterwegs; Unfallflucht: Außenspiegel beschädigt

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche: Kupferdiebe unterwegs - Hanau/Großauheim

(jm) Unbekannte haben über das Wochenende eine Baustelle in der Depotstraße heimgesucht und dort Kupferkabel geklaut. In der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, gelangten die Diebe über einen Zaun auf das Gelände. Anschließend stahlen sie die bereits in Halterungen für Solarmodule verbauten Kupferkabel im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

2. Unfallflucht: Außenspiegel beschädigt - Gelnhausen

(jm) Wer am Montagvormittag auf der Frankfurter Straße unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich gegen 8.35 Uhr im Bereich der 20er Hausnummern ereignet hat, geben. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte beim Vorbeifahren den in Höhe einer Bäckerei geparkten grauen VW Passat gestreift und den linken Außenspiegel beschädigt. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Ersten Angaben zufolge soll es sich um ein weißes größeres Fahrzeug gehandelt haben. Wer dem sachbearbeitenden Beamten der Polizeistation Gelnhausen Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach 09.07.2024, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell