Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Radfahrerin beim Überholen verletzt

Hüffelsheim-Schloßböckelheim (ots)

Bereits am Freitag 25. April, gegen 21:45 Uhr, kam es auf der Landstraße 108, zwischen Hüffelsheim und Schloßböckelheim, zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem überholenden Auto. Die Radfahrerin wurde von einer Autokolonne überholt, wobei das dritte Fahrzeug das Fahrrad bei dem Überholvorgang touchierte. Die Radfahrerin kam durch die Kollision zu Fall und verletzte sich. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem schwarzen VW unerlaubt weiter. Das letzte Kolonnenfahrzeug hielt an und die beiden Fahrzeuginsassen (weibl./männl.) leisteten der Radfahrerin "Erste Hilfe". Die Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kreuznach unter Tel. 0671-88110 in Verbindung zu setzen.

