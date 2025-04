Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht vom 18.04.2025, 09h bis 19.04.2025, 09h

PK Salzgitter-Bad (ots)

Tätlicher Angriff auf PVB und Widerstand anlässlich einer Ruhestörung

Am frühen Samstagmorgen, 00.22 Uhr, kam es in Salzgitter-Bad in der Hagenstraße aufgrund einer Beschwerde über ruhestörenden Lärm zu dem o.g. Sachverhalt. Nach dem ein 40-jähriger Mann aus Salzgitter wegen einer Lärmbelästigung ermahnt wurde und zunächst die Musik leiser stellen wollte, wurde kurze Zeit später aus gleichen Gründen ein erneuter Polizeieinsatz nötig.

Als der Mann die Wohnungstür öffnete ging er mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu. Um den Angriff abzuwehren, wurde der Mann mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Hierbei kam auch RSG zum Einsatz, sowohl gegen den 40-jährigen als auch gegen einen in der Wohnung befindlichen Kampfhund.

Beim Anlegen der Stahlhandfesseln leistete der Mann vehement Widerstand, ergriff dabei das Handgelenk einer 25-jährigen PVB und verdrehte es. Im Anschluss wurde bei der PVB eine Fraktur am rechten Handgelenk festgestellt. Die PVB war daraufhin nicht mehr dienstfähig.

Der Beschuldigte wurde dem Gewahrsam zugeführt und nach einem positiven Drogenschnelltest einer Blutprobe unterzogen.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, weitere Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell