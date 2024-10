POL-HA: Versuchter Aufbruch eines Sparkassen-Automaten mit einer Metallstange

Hagen-Wehringhausen (ots) - Am Sonntag (27.10.) kam es gegen 1 Uhr in der Nacht in der Rehstraße zu einem schweren Raub. Zwei Hagenerinnen (19 und 24 Jahre alt) gaben an, dass sie im Bereich einer Eventhalle in ein Auto einsteigen wollten. Plötzlich sei ein maskierter Mann aus Richtung des Parkhauses auf sie zugekommen und habe die 24-Jährige mit einer Waffe in der Hand aufgefordert, ihre Handtasche auszuhändigen. ...

