Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei SALZGITTER vom 17.04.2025: Diebstahl von Baumaschinen in Heerte

Salzgitter (ots)

In der Nacht zum 16.04. haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Baustellengelände in der Heerter Straße verschafft. Dort wurde mehrere Baucontainer gewaltsam geöffnet, teilweise scheiterten die Versuche. Dennoch wurden mehrere Baumaschinen und Zubehör gestohlen. Der Gesamtschaden steht bislang nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter 05341 1897-0 entgegen

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell