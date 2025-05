POL-PDKH: Verunfallter Fahrradfahrer

Bad Kreuznach, Wilhelmstraße (ots) - Am Freitag, den 09.05.2025, wird gegen 18:33 Uhr ein Verkehrsunfall mit umgekipptem PKW im Bereich des Bourger Platzes in Bad Kreuznach gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der 86-jährige Fahrzeugführer die Viktoriastraße in Richtung Wilhelmstraße befahren. Im dortigen Kreuzungsbereich verliert der Fahrzeugführer beim Linksabbiegen aus ungeklärter Ursache die Kontrolle ...

