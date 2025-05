Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Hochwertige Armbanduhr bei vermeintlichem Kauf entwendet

Rösrath (ots)

Am gestrigen Donnerstag (29.05.) erstattete ein Rösrather eine Anzeige bei der Polizei, nachdem ihm seine hochwertige Armbanduhr der Marke Rolex entwendet wurde.

Nach Angaben des 27-jährigen Rösrathers bot er seine Armbanduhr auf der Plattform Kleinanzeigen zum Verkauf an. Er erhielt ein Kaufangebot und machte für die Übergabe ein Treffen in seiner Wohnung aus. Gegen 13:10 Uhr erschienen zwei unbekannte Männer an seiner Wohnanschrift in Rösrath.

Die beiden Personen übergaben dem Rösrather den Kaufbetrag über mehrere tausend Euro zunächst in Bar, damit er es zählen konnte. Anschließend sollte das Geld in einen Briefumschlag gelegt werden, weshalb der 27-Jährige das Bargeld wieder aus der Hand gab. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde der Rösrather zunehmend misstrauisch gegenüber den potentiellen Käufern und öffnete wenig später den übergebenen Briefumschlag. In diesem befanden sich jedoch nur noch überwiegend Papierschnipsel, wodurch der Betrugsversuch auffiel. Einer der beiden Täter nahm daraufhin blitzschnell die hochwertige Rolex vom Tisch und beide rannten aus der Wohnung.

Einer der beiden Männer war laut Beschreibung des Rösrathers ungefähr 45-50 Jahre alt, circa 1,80 m groß und korpulent. Er hatte braune Augen, einen dunklen, grau-melierten Bart und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Kappe, eine dunkelblaue Jacke sowie eine Bauchtasche aus Leder. Der Mann sprach über die gesamte Zeit hinweg auf englischer Sprache.

Die zweite Person war vermutlich etwas jünger, ungefähr 25-30 Jahre alt, und circa 1,75 m groß. Der Mann hatte kurze schwarze Haare und trug ebenfalls eine dunkle Kappe sowie eine dunkelblaue Sportjacke und weiße Sportschuhe.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und leitete eine Fahndung ein. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

