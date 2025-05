Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Unbekannter mit Hund schlägt Mann - Frau mit Dackel als Zeuge gesucht

Freiburg (ots)

Zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern, bezüglich zwei Hunden, welche aneinandergeraten waren, kam es am Samstag, 10.05.2025 gegen 18.00 an einer Brücke am Fluss Wiese, in Ehner-Fahrnau. Im Zuge des Streits schlug ein unbekannter Mann einen 69-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Laut des 69-Jährigen befand sich eine Frau mit einem Dackel vor Ort, welche den Vorfall beobachtet hat. Diese Frau und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666980) in Verbindung zu setzen.

