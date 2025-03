POL-BO: Eine Leichtverletzte nach Unfallflucht in Bochum: Polizei fahndet nach Taxi ohne Taxischild

Witten, Oberhausen (ots) - In den Abendstunden des 5. März kam es zu Zugriffsmaßnahmen durch Spezialeinsatzeinheiten in Witten und im Bereich der A42 Höhe Oberhausen. Dabei wurden vier Personen festgenommen und eine größere Menge an Betäubungsmitteln beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Bochum führt in ...

mehr