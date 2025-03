Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum - Schlag gegen Drogenkriminalität - Polizei nimmt vier Personen fest

Witten, Oberhausen (ots)

In den Abendstunden des 5. März kam es zu Zugriffsmaßnahmen durch Spezialeinsatzeinheiten in Witten und im Bereich der A42 Höhe Oberhausen. Dabei wurden vier Personen festgenommen und eine größere Menge an Betäubungsmitteln beschlagnahmt.

Die Staatsanwaltschaft Bochum führt in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Bochum seit längerer Zeit ein Ermittlungsverfahren wegen größerer Betäubungsmitteldelikte im organisierten Kriminalitätsbereich.

In diesem Zusammenhang erfolgten kurzfristig Zugriffsmaßnahmen an der Stockumer Straße und an der Kreisstraße in Witten. Hierfür wurden auch Spezialeinsatzeinheiten hinzugezogen.

Während der Einsatzplanung hatten sich zwei Personen mit einem Fahrzeug von einer der Örtlichkeiten entfernt. Die beiden Männer konnten dann aber im Bereich der A42 (Oberhausen) angehalten und widerstandslos festgenommen werden.

Im weiteren Verlauf nahmen die Einsatzkräfte zwei weitere Personen an den oben genannten Anschriften in Witten fest.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer aus Albanien (28, 29, 50) und einen Mann (46) aus Portugal. Bei der Festnahme wurde der 50-Jährige leicht verletzt.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden geschätzt mehr als 100 Kilogramm Haschisch und weitere Beweismittel beschlagnahmt.

Die Staatsanwaltschaft Bochum beantragte den Erlass von Haftbefehlen gegen die vier festgenommen Tatverdächtigen. Die Tatverdächtigen werden heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

