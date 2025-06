Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Senior fällt Trickdieb zum Opfer - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (20.06.2025) kam es gegen 16:10 Uhr in der Bachstraße in Weissach zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines Seniors. Der Geschädigte wurde auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes von einem noch unbekannten Täter angesprochen, der ihn zunächst in ein Gespräch verwickelte. Nachdem das Opfer den Ausführungen des Täters jedoch nicht folgen konnte, holte der Täter eine Zwei-Euro-Münze hervor und legte diesem dem Geschädigten in die Hand. Unter dem Vorwand, ihm einen Trick zu zeigen, hob der Täter die Hand und das Handgelenk des Seniors fest. Hierbei streifte er mutmaßlich unbemerkt die hochpreisige Armbanduhr des Geschädigten von dessen Handgelenk und entwendete die Uhr. Anschließend verlies der Täter das Parkplatzgelände und rannte wenig später in Richtung Gartenstraße davon. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten und rund 170 bis 175 Zentimeter großen Mann von kräftiger Statur gehandelt haben. Er hatte ein rundes Gesucht und dunklen Haare. Zur Tatzeit trug er ein T-Shirt und eine kurze Hose. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rutesheim unter Tel. 07152 99910-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

