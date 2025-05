Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verstärkte Grenzkontrollen der Bundespolizei

Zittau, Lückendorf, Ebersbach (ots)

09.-11.05.2025 | Zittau, Lückendorf, Ebersbach

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende im Rahmen der verstärkten Grenzkontrollen einige Straftäter und unerlaubte Einreisen stoppen können.

Am 9. Mai 2025 stoppten Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz in der Ebersbacher Bahnhofstraße um 11:15 Uhr einen aus der Tschechischen Republik eingereisten 27-jährigen Tschechen, der seinen Wagen unter dem Einfluss von Amphetaminen lenkte. Die Landespolizei übernahm den Fall.

Einen Tag später kontrollierten Unterstützungskräfte am Grenzübergang Lückendorf um 11:10 Uhr einen 46-jährigen rumänischen Autofahrer, der per Haftbefehl gesucht wurde. Ihm war die Zahlung der offenen Geldstrafe inklusive Nebenkosten in Höhe von 2.547,00 Euro nicht möglich. Der wegen Beleidigung verurteilte Mann muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen verbüßen. Um 12:10 Uhr stoppten die Beamten einen 37 Jahre alten polnischen Autofahrer, der ohne Führerschein unterwegs war.

Am 10. und 11. Mai 2025 wies die Bundespolizei drei ukrainische Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren zurück, die zuvor über den Grenzübergang der B 178n bei Zittau als Mitfahrer in einem VW Transporter und in einem Fernreisebus unerlaubt eingereist waren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell