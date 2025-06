Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 33-Jährige in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Leicht verletzt wurden eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter, als sie am Mittwoch (18.06.2025), gegen 13.25 Uhr in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg auf eine 33 Jahre alte Frau trafen.

Die 33-Jährige hatte zuvor beim Rathaus einen Termin in einer familiären Angelegenheit. Mutmaßlich, da sie mit dessen Verlauf nicht einverstanden war, begann die Frau lautstark zu schreien. Der Versuch der zwischenzeitlich alarmierten Polizeistreife, die 33-Jährige zu beruhigen, misslang. Die Frau versuchte sich immer wieder loszureißen und setzte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen erheblich zur Wehr. Letztlich gelang es der Polizistin und dem Polizisten, die 33-Jährige zu Boden zu bringen und ihr nach Eintreffen einer weiteren Streifenwagensbesatzung Handschließen anzulegen. Auch die Frau erlitt im Zuge der Widerstandshandlungen leichte Verletzungen. Da sie sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

