POL-UL: (BC) Dürmentingen - Polizei nimmt Fahrer ins Visier

Viele Verstöße registrierte die Polizei am Sonntag bei Kontrollen bei Dürmentingen.

Ulm (ots)

Zwei Kontrollstellen wurden von 6.00 Uhr und 15.30 Uhr anlässlich einer Veranstaltung im Ortsteil Hailtingen eingerichtet. Es wurde der Verkehr in Hailtingen und Betzenweiler überwacht. Die Beamten des Polizeipräsidiums Ulm wurden dabei vom Polizeipräsidium Einsatz, des Polizeipräsidiums Ravensburg und dem THW unterstützt. Auch zwei Rauschgiftspürhunde unterstützen die Polizisten. Dass das Konzept richtig war, zeigte sich am Ergebnis der Kontrollen. Die Beamten überprüften 346 Fahrzeuge und 445 Personen. Dabei stellten sie mehrere Verstöße fest. 20 Fahrende waren betrunken. Zwei davon hatten so viel Alkohol im Blut, dass sie sofort den Führerschein abgeben mussten. Weitere 22 Fahrende standen unter dem Einfluss von Drogen. Auch sie mussten Blut abgeben und ihre Fahrzeuge stehen lassen. Ein Autofahrer hatte keinen Führerschein. Der muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. In zwei Fällen stießen die Beamten bei Durchsuchungen auf Amphetamin. Das hatten die Personen in Plomben mitgeführt und wurde von den Ermittlern beschlagnahmt. Die betroffenen Personen sehen nun Anzeigen entgegen.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

