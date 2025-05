Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zeugen gesucht

Zu einem Unfall kam es in der Nacht auf Montag in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr in der Hauptstraße. Ein Zeuge meldete einen Stahlpfosten, der aus seiner Verankerung gerissen wurde. Ein weiterer Zeuge sah einen weißen Audi A5, welcher wohl mit hoher Geschwindigeit über den Marktplatz und entgegen der Fahrtrichtung die Hauptstraße entlangfuhr. Das Polizeirevier Göppingen fahndete nach dem Unfallflüchtigen und konnte einen verunfallten weißen Audi A 5 kurze Zeit später an der Auffahrt zur B10 bei Faurndau feststellen. Am Auto war ein 35-Jähriger. Die eingesetzten Beamten konnten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet. Erste Ermittlungen ergaben zudem, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Polizeirevier Göppingen sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall und Fahrer des Audis geben können und nimmt diese unter 07161 632360 entgegen.

++++1009870 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell