Ulm (ots) - Gegen 18 Uhr parkte eine 32-Jährige ihr Auto auf einem Parkplatz "Am Härtsfeldsee". Der befindet sich zwischen Dischingen und Frickingen an der L 2022. Die Frau begab sich in die Natur und kehrte gegen 19.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück. In dieser Zeit schlug ein Unbekannter am Volvo die Scheibe auf ...

