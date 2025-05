Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - In Auto eingebrochen

Angelockt von einer Handtasche fühlte sich wohl ein Autoknacker am Sonntag bei Dischingen.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr parkte eine 32-Jährige ihr Auto auf einem Parkplatz "Am Härtsfeldsee". Der befindet sich zwischen Dischingen und Frickingen an der L 2022. Die Frau begab sich in die Natur und kehrte gegen 19.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück. In dieser Zeit schlug ein Unbekannter am Volvo die Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Ein Dieb sah wohl die im Fußraum liegende Handtasche. Die schnappte er sich. In der Handtasche der 32-Jährigen befanden sich neben Bargeld und Ausweisdokumente auch noch Bankkarten. Der Täter flüchtete damit unerkannt. Der Polizei Heidenheim ermittelt nun.

Die Polizei warnt davor, Wertsachen in Autos zurückzulassen. Das lockt Diebe an und ein Auto ist kein Tresor. Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn Sie sich nur kurzfristig davon entfernen. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de

++++1009081

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell