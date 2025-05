Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL)Gemeinsame Großübung von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Kräften des Katastrophenschutzes sowie von mehreren Kliniken am 24.05.2025 in Ulm - Ergänzung

Ulm (ots)

Wie berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6041525 ziehen alle Beteiligten nach Abschluss der Großübung am Samstag in Ulm eine positive Bilanz.

Die insgesamt knapp 1.100 Kräfte und ca. 160 Mimen, die an der Übung am 24.05.2025 in Ulm beteiligt waren, stammen von folgenden Organisationen und Kliniken:

Bereich Präklinik:

- ASB, Ulm, Stauferland und Ostwürttemberg - DRK Rettungsdienst, Heidenheim, Hohenlohe, Neu-Ulm, Reutlingen und Ulm - DRK-Landesschule Baden-Württemberg - Katastrophenschutz von ASB und DRK. - DRK Kreisverband Ulm - DLRG - THW Ulm, Blaubeuren, Ehingen - Feuerwehr Abteilungen aus Ulm - Feuerwehren aus dem ADK (15 verschiedene) - Rettungshunde DRK und Feuerwehr Ulm

Kliniken:

- Alb-Donau Klinik Ehingen - Bundeswehrkrankenhaus - Donauklinik Neu-Ulm - Universitätsklinikum Ulm - RKU

Sonstiges Beteiligte:

- Untere Katastrophenschutzbehörden Ulm und Alb-Donau-Kreis - Polizeipräsidium Ulm

++++

Deutsches Rotes Kreuz, Ansprechpartner Presse/Medien Bereiche Präklinik: Rainer Benedens, Tel. 0731 963395-431

Universitätsklinikum Ulm, Ansprechpartner Presse/Medien: Philip Hertle, Tel. 0731 500-43025

Bundeswehrkrankenhaus Ulm, Ansprechpartner Presse/Medien: Peter Scheck, Tel. 0731 1710-2300 und Stefan Dollowski, Tel. 0731 1710-32032

Polizeipräsidium Ulm, Pressestelle, Ansprechpartner Presse/Medien: Sven Vrancken, Tel. 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell