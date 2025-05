Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ursache unbekannt

Waldsee (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:15 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt ein Verkehrsunfall auf der L 534 gemeldet, bei dem eine Person von einem Bus angefahren worden sei und der Bus anschließend seine Fahrt fortgesetzt habe. Vor Ort konnte die vermeintlich verletzte Person, ein 42-jähriger aus Neuhofen, nicht mehr angetroffen werden, da dieser bereits in ein Krankenhaus verbracht wurde. Im weiteren Verlauf der sofort aufgenommenen Ermittlungen konnte schließlich der Fahrer des Busses ermittelt werden. Dieser gab an, dass er mit seinem Bus aus Waldsee in Richtung Neuhofen fuhr, als in Höhe des dortigen Penny-Marktes plötzlich eine Person über die Fahrbahn lief und stolperte. Dies wurde auch von einem Zeugen bestätigt. Ob es sich letztlich um einen Verkehrsunfall oder um ein reines Sturzgeschehen handelt, wird nun ermittelt. Der Verletzte erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

