POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Blitzsauber aus dem Staub gemacht

Am Samstag suchte ein Lkw-Fahrer das Weite, nachdem er bei Herbrechtingen eine Waschbox beschädigt hatte.

Wie die Polizei berichtet, soll sich der Vorfall Punkt 16.39 Uhr ereignet haben. Denn der zunächst flüchtige Fahrer eines Klein-Lkw mit Pritsche wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Kurz zuvor war der 61-Jährige mit seinem Fiat Ducato in die Waschbox im Ortsteil Bolheim gefahren. Nach dem Reinigen fuhr der Mann aus der Waschbox heraus. Dabei blieb wohl der Schlauch an der Karosserie des 3,5 Tonner hängen und riß ab. Der 61-Jährige hatte das mitbekommen und schaute nach seinem Lkw und den Reinigungsgerätschaften. Den Schlauch steckte er wieder auf die Spritzdüse und fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. Dass er dabei auch gefilmt wurde, damit hatte der Fiatfahrer offenbar nicht gerechnet. Der Schaden wurde vom Waschanlagenbetreiber der Polizei gemeldet und der Besitzer hatte auch so gleich den entscheidenden Hinweis auf den Flüchtigen geliefert. Anhand des bekannten Kennzeichens konnten die Ermittler den Halter des Lkw ausfindig machen und standen bei ihm vor der Tür. Der bestätigte das Vorgefallene. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu. Der Verkehrsdienst Heidenheim schätzt den Schaden am Lkw auf rund 500 Euro. Wie hoch der Schaden an der Waschbox ist, muss die Polizei noch ermitteln.

