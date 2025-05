Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei: Mutmaßlicher Brandstifter einer Realschule festgestellt

Ein 14-Jähriger steht im Verdacht in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Langenau ein Feuer gelegt zu haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft und Polizei, soll der Jugendliche gegen 03.30 Uhr eine Scheibe eingeschlagen haben und einen Raum im Erdgeschoss der Realschule in Brand gesetzt haben. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten und rief Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei fahndete nach dem flüchtigen Tatverdächtigten und kontrollierte diesen kurze Zeit später. Nachdem die Ermittler ihre Maßnahmen getroffen hatten, wurde der Jugendliche in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie eingeliefert. Die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei Ulm dauern an. Ob der Jugendliche als Tatverdächtigter für weitere Brandstiftungen verantwortlich ist, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens wird aktuell auf 100.000 Euro geschätzt.

Mit ihrer Aktion "Tu was" ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

