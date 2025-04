Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Reisender vergisst Rucksack mit 2000 Euro Bargeld im Bahnhof Harburg- Happy End mit der Hamburger Bundespolizei-

Hamburg (ots)

"Glück im Unglück" hatte ein Reisender (m.52) am 02.04.2025, nachdem er seinen Rucksack mit persönlichen Gegenständen und einer darin befindlichen Bauchtasche mit 2000 Euro Bargeld auf einer Sitzbank am Bahnsteig zum Gleis 2 im Bahnhof Harburg abgelegt und dort beim Einstieg in einen Zug Richtung Hamburger Hauptbahnhof vergessen hatte.

"Der niederländische Staatsangehörige erschien gegen 23.55 Uhr im Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof und schilderte den eingesetzten Bundespolizisten auf der Polizeiwache den Vorfall."

Umgehend informierten die Polizeibeamten die eingesetzten Kollegen im Bundespolizeirevier Harburg im Bahnhof mit der Bitte um sofortige Nachschau am Bahnsteig.

"Ein Streifenteam der Bundespolizei begab sich sofort zum Bahnsteig am Gleis 2 und konnte dort tatsächlich den "herrenlosen Rucksack" auf einer Sitzbank auffinden."

Der Eigentümer wurde entsprechend telefonisch informiert und begab sich umgehend gegen 00.45 Uhr (03.04.) zum Bundespolizeirevier im Bahnhof Harburg.

"Der 52-Jährige konnte alle erforderlichen Details zum Inhalt des Rucksacks gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten nennen."

Im Anschluss wurde dem überglücklichen Eigentümer der Rucksack mit vollständigem Inhalt und dem Bargeld in der Höhe von 2000 Euro wieder übergeben.

Happy End mit der Hamburger Bundespolizei!

Hinweis: Ein Kontakt zum Eigentümer kann nicht hergestellt werden, Fotomaterial von der Übergabe des Rucksacks ist leider nicht vorhanden.

