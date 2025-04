Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Auslieferungshaftbefehl am Mainzer Hauptbahnhof

Mainz (ots)

Am Morgen des 28. April 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Mainz einen 32-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Im Rahmen der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Auslieferungshaftbefehl der polnischen Behörden wegen Eigentumsdelikten besteht. Auf Anordnung der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz wurde der 32-Jährige dem Amtsgericht Mainz vorgeführt. Das Gericht entschied, den bestehenden Haftbefehl aufrechtzuerhalten. Im Anschluss wurde der Mann von den Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach eingeliefert, wo er bis zu seiner möglichen Auslieferung in Haft bleibt.

