Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei stellt Messer und Fahrrad sicher

Worms (ots)

Am Abend des 23. April 2025 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 22:40 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Worms. Bei der Überprüfung gab der 36-jährige litauische Staatsangehörige an, ein Messer bei sich zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Bundespolizisten ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 18 Zentimetern, dass im Gürtel des Mannes steckte. Das Messer wurde sichergestellt. Zudem führte der Mann ein Damenfahrrad mit, welches zur Eigentumssicherung ausgeschrieben war. Einen Besitznachweis konnte der 36-Jährige nicht vorlegen. Auch das Fahrrad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Herkunft des Fahrrads dauern an. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell