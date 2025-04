Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei stellt bei Kontrolle 99 Gramm Haschisch am Hauptbahnhof Mainz fest

Mainz (ots)

Am späten Abend des 23. April 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 21-jährigen afghanischen Staatsangehörigen im Hauptbahnhof Mainz. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Bundespolizisten 99 Gramm Haschisch, die sich in der Bauchtasche des Mannes befanden. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Nach der Sachverhaltsdarstellung durch den Kriminaldauerdienst ordnete die Staatsanwaltschaft Mainz eine Wohnungsdurchsuchung an. Diese wurde unter Mitwirkung der Bundespolizei durchgeführt. Dabei konnten keine weiteren Drogen aufgefunden werden. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren nach dem Konsumcannabisgesetz eingeleitet.

