Am Samstag stellte die Polizei in Laupheim einen betrunkenen Autofahrer fest. Der fuhr falsch und zwang einen Autofahrer zu einer Bremsung

Wie die Polizei mitteilt, war kurz nach 23.30 Uhr ein 35-Jähriger mit seinem VW im Kreisverkehr Rabenstraße / Parkweg / Biberacher Straße unterwegs. Der Fahrer fuhr allerdings nicht wie üblich in den Kreisverkehr ein, sondern im Uhrzeigersinn. Der Fahrer wollte den Kreisel dann wieder in Richtung Biberacher Straße verlassen. Dabei kam ihm ein ordnungsgemäß stadteinwärts fahrendes Auto in der Biberacher Straße entgegen. Der Fahrer war hellwach und erkannte wohl blitzschnell die gefährliche Situation. Durch eine Bremsung konnte ein Zusammenstoß der Autos und so schlimmeres verhindert werden. Eine Polizeistreife befand sich nur wenige Meter vom Geschehen entfernt und stoppte sofort die gefährliche Fahrt des 35-Jährigen. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass er zu viel intus hatte. Deshalb musste der Fahrer in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten und das Auto musste er stehen lassen. Den 35-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

