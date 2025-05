POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 25.05.2025

Polizeiinspektion Goslar

Bad Harzburg

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Sonnabend, den 24.05.2025, kam es im Einmündungsbereich Breite Straße - Herbrink zu einem Verkehrsunfall. Ein 18jähriger PKW Fahrer aus Bad Harzburg wollte mit seinem Fahrzeug von der Straße Herbrink in die Breite Straße einbiegen. Dort übersah er einen bevorrechtigten Motorradfahrer, welcher die Breite Straße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der 19jährige Motorradfahrer aus Goslar wurde leicht im Bereich Kopf und Rücken verletzt. Mit diesem Hintergrund wurden im Rahmen der Unfallaufnahme auch strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden wurde zunächst mit 1000,- EUR angenommen.

Körperverletzung

In der Nacht zum Sonntag, den 25.05.2025, kam es zu einer Körperverletzung im Eschenweg. Dort wurde nach einem Streit ein 36jähriger Bad Harzburger mehrfach geschlagen. Eine weitere Eskalation wurde durch die Polizei verhindert. Gegen den 46jährigen Beschuldigten aus Bad Harzburg wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Geschwindigkeitsmessung

Am Sonnabend, den 24.05.2025, wurde in der Badestraße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Leider wurden dort in einem kurzen Zeitraum Fahrzeugführer im zweistelligen Bereich festgestellt, die sich in der dortigen 30er Zone nicht an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit hielten. Entsprechend wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet - u. a. auch in Verbindung mit einem Fahrverbot. Die höchste, gefahrene Geschwindigkeit betrug 63 km/h !

Kinderfahrräder aufgefunden

Durch eine aufmerksame Spaziergängerin wurde das PK Bad Harzburg am 25.05.2025 auf zwei Kinderfahrräder in roter und blauer Farbe aufmerksam gemacht. Diese wurden im Bereich Dr.-Heinrich-Jasper-Straße Ecke Bäckerstraße aufgefunden. Es handelt sich dabei um ein blaues 24er Fahrrad der Marke Scott und ein 26er, blaues Bulls - Fahrrad. Die Eigentümer können sich beim PK Bad Harzburg melden.

Besonders schwerer Diebstahl in einem Wohnpark

In einer Wohnanlage im Stadtkern von Bad Harzburg wurde Räumlichkeiten von offensichtlich unberechtigten Personen betreten. In den dortigen Büroräumen wurde Schränke aufgehebelt. Entwendet wurde Bargeld und mehrere Schlüssel des Gebäudes. Der Schaden wurde bisher in einem vierstelligen Bereich angenommen. Der Tatzeitraum dürfte sich von Sonnabend, den 24.05.2025 bis Sonntag 25.05.2025 erstrecken. Entsprechende, strafprozessuale Ermittlungen sind durch das PK Bad Harzburg bereits aufgenommen worden.

