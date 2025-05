POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 24.05.2025

Goslar (ots) - Goslar In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in mehrere Garagen im Stadtgebiet ein. Im Bereich des Rosenbergs und in der Schützenallee versuchten die Täter zunächst gewaltsam in zwei Garagen einzusteigen, was ihnen jedoch misslang. In den Sieben Linden und im Dörpkestieg gelang es den Tätern jedoch, in Garagen ...

mehr