Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Brand in einem Baustoffhandel in Korntal - ZEUGENAUFRUF

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Brand in einem Baustoffhandel in der Zuffenhauser Straße in Korntal. Ersten Ermittlungen zufolge wurden mehrere Silos, eine Halle sowie drei Lkw in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr hat eine Brandwache eingerichtet, da die Löscharbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Der Sachschaden wird vermutlich im siebenstelligen Bereich liegen. Die genauen Hintergründe des Brandes sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei kann eine Brandstiftung nicht ausschließen und hat daher die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell