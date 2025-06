Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 Gemarkung Rutesheim: Unfall mit mehreren Fahrzeugen nach Fahrstreifenwechsel und Überholvorgang

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (21.06.2025) um 12:40 Uhr befuhren eine 46-jährige Fahrerin eines PKW Mazda 3 und eine 34-jährige Nissan-Fahrerin die linke Spur der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim in Richtung Karlsruhe. Nachdem die Nissan-Fahrerin einen Spurwechsel auf die mittlere Fahrspur begann, setzte die folgende Mazda-Fahrerin zum Überholen an. Zur gleichen Zeit befuhren zwei Wohnmobile, die von einem 54 und einem 64 Jahre alten Fahrer gelenkt wurden, die rechte Fahrspur. Das nachfolgende Wohnmobil startete einen Überholvorgang und wechselte dazu auf die mittlere Spur. Dies erkannte die Nissan-Fahrerin und brach ihrerseits den Spurwechsel ab um eine Kollision mit dem überholenden Wohnmobil zu vermeiden. Beim Versuch, wieder auf die linke Fahrspur zurückzukehren kam es zur Kollision zwischen dem Nissan und dem überholenden Mazda. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern. Während der Mazda zweimal mit der linksseitigen Betonschutzwand kollidierte, wurde der PKW Nissan nach rechts abgewiesen, kollidierte mit der rechten Schutzplanke und im weiteren Verlauf mit der Beifahrerseite des überholten Wohnmobils. Durch den Unfall wurden die Nissan-Fahrerin, sowie ein mitfahrendes, 3-jähriges Kind leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schutzplanke wurde über mehrere Elemente hinweg beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 41.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste die rechte Fahrspur, sowie die Auffahrt zum Parkplatz Höllberg gesperrt werden.

