POL-LB: Brand eines Mehrfamilienhauses in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (18.06.2025) gegen 12:45 Uhr bekam es ein 66-Jähriger Mann mit einem mutmaßlichen Betrüger in der Schloßgartenstraße in Großsachsenheim zu tun. Bereits am Montag (16.06.2025) trat in ähnlicher Weise ein Betrüger in Großsachsenheim auf (wir berichteten am 18.06.2025 um 13:59 Uhr unter ...

mehr