Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der BAB 7 - lange Staus und eine volle Stadt

Hildesheim (ots)

(fau) Heute um 14:55 Uhr kam es auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel im Bereich des Beschleunigungsstreifen zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-Jährige aus dem Kreis Kassel beabsichtigt an der Anschlussstelle Hildesheim auf die BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel aufzufahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen wechselt sie mit dem Transporter auf den Hauptfahrstreifen und kollidiert mit der hier befindlichen Sattelzugmaschine eines 64-Jährigen kroatischen Fahrzeugführers. Bei dem Zusammenstoß wird die Fahrzeugführerin leicht verletzt und ambulant in einem Hildesheimer Krankenhaus behandelt. Der Transporter wird durch den Unfall komplett zerstört und durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Sattelzugmaschine konnte trotz Kühlmittelverlust zur Hildesheimer Börde fahren. Dadurch, dass die beiden beteiligten Fahrzeug auf dem Hauptfahrstreifen und auf dem 1 Überholfahrstreifen standen und Trümmerteile großflächig verteilt waren, musste die Autobahn kurzfristig voll gesperrt werden. Schließlich konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Reinigung der Fahrbahn wurde durch die Autobahn GmbH des Bundes (Autobahnmeisterei Hildesheim) beauftragt. Durch die kurzfristige Vollsperrung und die folgende Sperrung des Hauptfahrtstreifens kam es schließlich zu einem Rückstau von bis zu 10 Kilometern. Auch die Innenstadt von Hildesheim und die umliegenden Bundes- und Landesstraßen waren davon betroffen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell