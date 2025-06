Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Erneuter Betrüger aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (18.06.2025) gegen 12:45 Uhr bekam es ein 66-Jähriger Mann mit einem mutmaßlichen Betrüger in der Schloßgartenstraße in Großsachsenheim zu tun. Bereits am Montag (16.06.2025) trat in ähnlicher Weise ein Betrüger in Großsachsenheim auf (wir berichteten am 18.06.2025 um 13:59 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6058311).

Das Opfer wurde in diesem Fall auf einem Parkplatzgelände aus einem roten Toyota heraus angesprochen. Der Fahrer versuchte direkt dem 66-Jährigen glaubhaft zu machen, dass man sich von früher kenne. Er sei nun geschäftlich viel unterwegs, hätte eine Schmuckmanufaktur in Italien und sein nun auf dem Weg in die Schweiz. Weil hierbei für seine mitgeführten Uhren und Armreifen im vierstelligen Wert hohe Zölle anfallen würden, würde er dem 66-Jährigen ein Teil seiner Waren gerne schenken. Im Gegenzug bat der Betrüger um eine Geldspende in Form von Benzingeld für die Fahrt in die Schweiz. Dies lehnte der 66-Jährige, ebenso auch wie die Geschenke, ab. Anschließend flüchtete der Betrüger in unbekannte Richtung. Bei dem Täter soll es sich um einen rund 50 Jahre alten und rund 165-170 Zentimeter großen Mann mit braunen kurzen Haaren gehandelt haben. Er soll ein Kurzarmhemd und eine dunkle Hose getragen haben und von leicht untersetzter Statur gewesen sein. Auch in diesem Fall bittet der Polizeiposten Sachsenheim unter Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

