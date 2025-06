Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Betrüger unterwegs - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit einem mutmaßlichen Betrüger bekam es am Montag (16.06.2025) gegen 10:00 Uhr ein 65-jähriger Sachsenheimer in der Kirchhofstraße in Großsachsenheim zu tun. Nach einem Friedhofsbesuch wurde der Senior von einem noch unbekannten Täter angesprochen, der ihn vermutlich zum Schein als ehemaligen Arbeitskollegen erkannt haben will und ihn daraufhin auch sofort umarmte. Nach dem der 65-Jährige erwiderte, dass er sich nicht erinnern könne, wurde er weiterhin in ein Gespräch verwickelt. In diesem Gespräch wollte der Betrüger dem Senior zwei Armreifen für dessen Schwiegertöchter schenken. Zudem drückte der Täter dem 65-Jährigen eine Tasche mit Uhren in die Hand und erzählte ihm auch hierbei unterschiedliche Geschichten. Das Gespräch endete in der Forderung für eine Spende zu Gunsten der angeblichen Tochter des Betrügers. Auch hier lehnte der 65-Jährige ab und der Betrüger suchte das Weite. Bei dem Täter soll es sich um einen rund 60 Jahre alten und zirka 165 bis 170 Zentimeter großen Mann mit weißgrauem Dreitagesbart gehandelt haben. Er soll ein sportliches Sakko, eine Schildmütze und eine Sonnenbrille getragen haben. Zudem fuhr der Täter einen silbernen SUV unbekannten Herstellers. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sachsenheim unter Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell