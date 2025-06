Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Sachbeschädigung an Turnhalle

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand zwischen Sonntag (15.06.2025) 22:00 Uhr und Montag (16.06.2025) 06:00 Uhr an einer Turnhalle in der Kanalstraße in Kirchheim am Neckar. Bislang unbekannte Täter schlugen an einem Fenster der Turnhalle die Scheibe ein, an einem weiteren Fenster traten sie mutmaßlich gegen den Fensterrahmen, sodass dieser ebenfalls beschädigt wurde. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 89106-0 oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen sich zu melden.

