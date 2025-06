Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Zeugen zu Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend (17.06.2025) gegen 23:40 Uhr verunfallte ein Leichtkraftrad auf dem Sägewerk in Weil der Stadt. Das mit zwei Personen besetzte Leichtkraftrad war auf Höhe der Unterführung der Bundesstraße 295, aus Richtung Leonberger Straße kommend, in einer Linkskurve aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem es über einen Bordstein und kurzzeitig über den Gehweg fuhr, prallte es gegen eine Betonwand. Anschließend wurde das Leichtkraftrad wieder auf die Fahrbahn abgewiesen und die beiden Personen stürzten zu Boden. Hierbei erlitt ein 24-jähriger Mann schwere und ein 21-jähriger Mann leichte Verletzungen. Beide Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Wer zum Unfall das Leichtkraftrad lenke und wer als Sozius auf dem Zweirad saß, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beide Personen trugen zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Weder der 21-jährige noch der 24-jährigen Mann sind im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, zudem war das Leichtkraftrad nicht zugelassen. Des Weiteren konnte bei beiden Personen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Gutachter bestellt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

