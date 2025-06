Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zeugen zu Einbruch in Wertstoffhof gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag (16.06.2025) auf Dienstag (17.06.2025) in zwei Container des Werstoffhofes in der Kreidlerstraße in Herrenberg ein. Zunächst verschafften sich die Täter widerrechtlich Zutritt auf das Gelände, in dem sie mutmaßlich über den Außenzaun des Werstoffhofes kletterten. Anschließend versuchen sie einen ersten Container gewaltsam aufzubrechen. Nachdem ihnen dies wohl misslang schlugen sie zwei Fensterscheiben ein und gelangten so ins Innere des Containers. Hier entwendeten die Täter ein Aufzeichnungsgerät. Im Anschluss brechen die Täter einen weiteren Container auf. Aus diesem entwendeten die Unbekannten eine Packung Eis. Die Höhe des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen, der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

