Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Motorradfahrer kollidiert mit Verkehrszeichen vor dem Bahnhof

Mit Lebensgefahr durch Hubschrauber in Spezialklinik

Verdacht auf Alkohol und Drogen

Sozia schwer verletzt

Goch (ots)

Am Donnerstag (1. Mai 2025) gegen 21:00 Uhr kam es in der Gocher Innenstadt zu einem schweren Motorradunfall. Ein 39-jähriger Mann aus Goch war mit seinem Motorrad der Marke Suzuki GSX 750 die Klever Straße aus Richtung Nordring kommend in Richtung Bahnhof gefahren, als er an der Querungshilfe in Höhe der Parkstraße aus bisher nicht bekannter Ursache mit dem dort stehenden Verkehrszeichen "Rechts vorbei" kollidierte. Das Motorrad stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und rutschte gegen ein an der Bushaltestelle gegenüber dem Bahnhof stehendes Taxi. Der Motorradfahrer sowie seine 48-jährige Sozia aus Uedem rutschten ebenfalls über die Fahrbahn und verletzte sich dabei schwer. Der Fahrer musste aufgrund lebensgefährlicher Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber, der dafür auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Klever Straße landete, in eine Klinik nach Düsseldorf geflogen werden. Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass keine Lebensgefahr mehr besteht. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort ergab sich bei dem 39-jährigen Gocher der Verdacht auf den vorherigen Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln, so dass im Krankenhaus entsprechende Blutproben entnommen wurden. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass er keine Fahrerlaubnis für das Motorrad besitzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Düsseldorf angefordert. Die Klever Straße wurde zur Unfallaufnahme, Versorgung und Transport der Verletzten und der Sicherstellung des Motorrades und des Taxis bis gegen 02:25 Uhr im Bereich des Bahnhofes gesperrt.(sp)

