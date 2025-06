Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (16.0.2025) gegen 22:00 Uhr im Bereich der Wolfgang Brumme-Alle in Böblingen ereignete. Eine 67-jährige Radfahrerin befuhr zunächst von der Talstraße kommend den Fahrradstreifen der Wolfgang-Brumme-Alle in Richtung Kreisverkehr zur Friedrich-List-Straße. Am Ende des regulären Fahrradstreifens wechselte sie mit ihrem Zweirad auf die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 61-jähriger Linienbusfahrer die Wolfgang Brumme-Alle auf gleicher Höhe und wollte die Radfahrerin überholen. Mutmaßlich aufgrund der Befürchtung, dass es zu einer Kollision beider Verkehrsteilnehmenden kommen könnte, lenkte die Zweiradfahrerin nach rechts, fuhr gegen den Bordstein und kam zu Fall. Durch den Sturz erlitt die 67-Jährige leichte Verletzungen. Zu einer Berührung zwischen dem Linienbus und der 67-Jährigen kam es nicht, ebenso entstand an beiden Fahrzeugen kein Sachschaden. Aufgrund der noch unklaren Unfallentstehung sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

