Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: ungebetener nächtlicher Besuch in der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Maichingen ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Täter, der am Montagnacht (16.06.2025) in einem Garten in der Stuttgarter Straße sein Unwesen trieb. Kurz vor Mitternacht vernahm eine Anwohnerin seltsame Geräusche aus ihrem Garten. Vermutlich durchsuchte der Unbekannte gerade einen Schuppen nach Stehlenswertem. Die Frau rief dem Unbekannte zu und drohte ihm die Polizei zu rufen, worauf dieser die Flucht ergriff. Es soll sich um einen etwa 35 Jahre alten Mann gehandelt haben, der circa 175 bis 180 cm groß und dünn ist. Er dürfte dunkle Kleidung getragen und einen Rucksack mit auffällig breiten Schultergurten mitgeführt haben. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell