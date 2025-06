Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Treppenabgang mit Straße verwechselt

Ludwigsburg (ots)

Eine 56 Jahre alte, ortsunkundige Frau war am Montagvormittag (16.06.2025), gegen 11.30 Uhr, im Bereich der Neuköllner Straße in Eltingen in einen Unfall verwickelt. Vermutlich verwechselte die Dacia-Fahrerin einen Treppenabgang auf Höhe der Volkshochschule mit einer Straße und fuhr die Treppen hinunter. Der PKW setzte schließlich mit dem Unterboden auf, so dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Der Dacia, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

