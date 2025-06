Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim - Häfnerhaslach: Einbruch in Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (15.06.2025) zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr brach ein unbekannter Täter in einen VW Polo ein, der auf dem Parkplatz des Heiligenbergsees bei Häfnerhaslach stand. Der Unbekannte schlug eine Scheibe des PKW ein und stahl eine Handtasche mitsamt Inhalt. In dem darin befindlichen Portemonnaie waren persönliche Dokumente und etwa 100 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an das Polizeirevier Vaihingen an der Enz über Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de.

