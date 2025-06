Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung in der Myliusstraße

Ludwigsburg (ots)

Gleich mehrere Anruferinnen und Anrufer meldeten am Sonntag (15.06.2025), gegen 20.00 Uhr per Notruf zwei Personengruppen, die in der Myliusstraße in Ludwigsburg in Streit geraten sein sollen. Beim Eintreffen mehrere Streifenwagenbesatzungen hatten sich die beiden Gruppen bereits getrennt und waren in Richtung Bahnhof sowie Arsenalplatz davongegangen. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten mehrere Personen kontrollierte werden, die möglicherweise an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Bei einem 17-Jährigen konnte ein Einhandmesser, bei einem 20-Jährigen ein Messer festgestellt werden. Die Waffen wurden polizeilich beschlagnahmt.

Die genauen Umstände der Auseinandersetzung sind noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Ludwigsburg aufgenommen hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

