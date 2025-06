Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: 59-Jähriger stört Fest einer Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

In einer Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz musste ein 59-Jähriger am Samstag (14.06.2025) die Nacht verbringen, nachdem er zuvor in Sachsenheim äußerst aggressiv aufgetreten war.

Der Mann hatte ein Fest einer Bäckerei in der Ludwigsburger Straße besucht, als er zwischen 19.00 Uhr und 20.15 Uhr mehrere Gäste beleidigt und bedroht haben soll. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter forderte den 59-Jährigen gegen 20.15 Uhr zum Gehen auf. Daraufhin soll er auf einem angrenzenden Supermarktparkplatz rechtsradikale Parolen gerufen und auf die Fahrbahn der Ludwigsburger Straße gelaufen sein. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamten nahmen den augenscheinlich stark alkoholisierten Mann schließlich in Gewahrsam.

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt nun gegen den 59-Jährigen und bittet Zeugen sowie etwaige Geschädigte, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell