Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Fensterscheibe einer Schule beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend (15.06.2025) gegen 18.50 Uhr sollen sich drei Jungen und drei Mädchen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren auf dem Gelände einer Schule in der Schickhardstraße in Gärtringen aufgehalten und vermutlich eine Fensterscheibe beschädigt haben. Bislang ist bekannt, dass einer der Jungen mutmaßlich mit der Faust gegen die Scheibe schlug, die anschließend einen Riss aufwies. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Die sechs Jugendlichen sollen alle dunkle, weit geschnittene Hosen und T-Shirt getragen haben. Ein Mädchen sei mit einem E-Scooter gefahren. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Gärtringen unter Tel. 07034 2539-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

