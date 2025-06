Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: weiterer Brand in der Mötzinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es bereits am Samstag (14.06.2925) gegen 15.20 Uhr im Bereich eines Sport- und Freizeitgeländes in der Mötzinger Straße in Öschelbronn gebrannt hat (siehe Pressemitteilung vom 15.06.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6055442), waren Feuerwehr und Polizei am Sonntag gegen 18.20 Uhr dort erneut im Einsatz. Nahe dem Waldkindergarten hatten zwei Baumstümpfe Feuer gefangen, die die Einsatzkräfte der Feuerwehr zügig löschen konnten. Darüber hinaus lagen drei Brutkästen am Boden. Möglicherweise haben bislang unbekannte Täter auf dem Gelände randaliert und die Stümpfe angezündet. Die Ermittlungen hierzu und auch, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen vom Wochenende besteht, dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich an den Polizeiposten Gäu, Tel. 07032 95491-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell